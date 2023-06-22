Жителей региона ждут на 42 площадках Всероссийской ярмарки трудоустройства

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23 июня по всей стране пройдет Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Региональный этап ярмарки был проведен в середине апреля. Его итогам, а также тому, что ждет соискателей на федеральном этапе, был посвящен прямой эфир заместителя министра труда и социальной защиты области Натальи Михайловой.Цель Всероссийской ярмарки трудоустройства, как регионального, так и федерального этапов, – объединить соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Участники получают возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями.«На федеральном уровне в таком масштабе ярмарка трудоустройства проводится впервые. Такая возможность появилась во многом благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография», по которому реализуется проект по модернизации службы занятости», - рассказала Наталья Михайлова.На региональном этапе работали пять площадок в Саратове, Энгельсе, Балакове, Вольске, Петровске. В том числе площадками стали модернизированные кадровые центры «Работа России» в Энгельсе и Балакове. Их посетили более 4 тысяч человек.Мероприятия федерального этапа ярмарки пройдут на 42 площадках области. Заявки на участие подали более 450 организаций, как промышленного комплекса, так и малого и среднего бизнеса. Помимо основных площадок в Саратове, Энгельсе и Балакове ярмарка пройдет во всех районах области в территориальных отделах содействия занятости населения. Время проведения – с 10:00 до 14:00.«Ожидаем, что к нам придут не менее 6 тысяч человек. Это люди, ищущие работу, также студенты вузов и ссузов. Конечно, наши двери открыты для всех. Важную и интересную информацию смогут получить все посетители мероприятия», - подвела итог заместитель министра.