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Жителей региона ждут на 42 площадках Всероссийской ярмарки трудоустройства

Новости
Жителей региона ждут на 42 площадках Всероссийской ярмарки трудоустройства

23 июня по всей стране пройдет Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Региональный этап ярмарки был проведен в середине апреля. Его итогам, а также тому, что ждет соискателей на федеральном этапе, был посвящен прямой эфир заместителя министра труда и социальной защиты области Натальи Михайловой.

Цель Всероссийской ярмарки трудоустройства, как регионального, так и федерального этапов, – объединить соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Участники получают возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями.

«На федеральном уровне в таком масштабе ярмарка трудоустройства проводится впервые. Такая возможность появилась во многом благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография», по которому реализуется проект по модернизации службы занятости», - рассказала Наталья Михайлова.

На региональном этапе работали пять площадок в Саратове, Энгельсе, Балакове, Вольске, Петровске. В том числе площадками стали модернизированные кадровые центры «Работа России» в Энгельсе и Балакове. Их посетили более 4 тысяч человек.

Мероприятия федерального этапа ярмарки пройдут на 42 площадках области. Заявки на участие подали более 450 организаций, как промышленного комплекса, так и малого и среднего бизнеса. Помимо основных площадок в Саратове, Энгельсе и Балакове ярмарка пройдет во всех районах области в территориальных отделах содействия занятости населения. Время проведения – с 10:00 до 14:00.

«Ожидаем, что к нам придут не менее 6 тысяч человек. Это люди, ищущие работу, также студенты вузов и ссузов. Конечно, наши двери открыты для всех. Важную и интересную информацию смогут получить все посетители мероприятия», - подвела итог заместитель министра.

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