Впервые за несколько лет в регионе ведется основательный ремонт сельских дорог

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Во всех сельских муниципальных образованиях продолжается ремонт внутрипоселковых дорог. Напомним, что по инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина дорожные работы ведутся за счет субсидий из областного дорожного фонда из расчета 3 тысячи рублей на одного жителя.Так, в Ртищевском районе дорожные работы на сельских улицах в полном объеме выполнили в трех муниципальных образованиях – в Шило-Голицынском, Макаровском и Октябрьском. Начинается ремонт еще в трех МО: завозится строительный материал, выравнивается профиль дорожного полотна.Глава района Александр Жуковский поставил задачу провести ремонт внутрипоселковых дорог в установленные сроки и с надлежащим качеством, поэтому окончательная приемка отремонтированных участков проводится только при наличии положительного заключения Стройконтроля.Завершились ремонтные дорожные работы в трёх из семи муниципальных образованиях Фёдоровского района. Отремонтированные дороги появились у жителей сел Фёдоровка, Еруслан, Долина. Вскоре дорожники начнут работы в сёлах Калуга и Романовка, далее - в оставшихся трёх муниципалитетах.«Ухабы и рытвины исчезли, дорога постепенно превращается в ровное полотно. Это стало настоящим подарком для всех жителей улицы Первомайской, по которой раньше было ни проехать, ни пройти», – рассказывают жители р.п.Ровное.В Петровском районе приводят в порядок городские и сельские дороги. Провели отсыпку щебнем проезжей части улицы Рабочей и приступили к подготовительным работам для дальнейшей укладки щебня на других улицах.Кроме того, по региональной программе ремонта внутрипоселковых дорог, в деревне Крутец Грачёвского образования работники ООО «Дорожник» провели отсыпку щебнем улицы Зелёной. Как пояснил заместитель главы администрации района по строительству, жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Дмитрий Чапурин, на неудовлетворительное состояние этой дороги неоднократно обращали внимание руководства Грачёвского МО местные жители.Напомним, в общей сложности ремонтные работы проведут на 330,6 километров дорог общей площадью 1 млн. 412 тыс. квадратных метров.Ремонт дорог в границах сельских поселений планируется завершить до 1 сентября 2023 года. Такое поручение дал Губернатор Роман Бусаргин.Министерство информации и массовых коммуникаций по информации администраций МО