Впервые за несколько лет в регионе ведется основательный ремонт сельских дорог
Во всех сельских муниципальных образованиях продолжается ремонт внутрипоселковых дорог. Напомним, что по инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина дорожные работы ведутся за счет субсидий из областного дорожного фонда из расчета 3 тысячи рублей на одного жителя.
Так, в Ртищевском районе дорожные работы на сельских улицах в полном объеме выполнили в трех муниципальных образованиях – в Шило-Голицынском, Макаровском и Октябрьском. Начинается ремонт еще в трех МО: завозится строительный материал, выравнивается профиль дорожного полотна.
Глава района Александр Жуковский поставил задачу провести ремонт внутрипоселковых дорог в установленные сроки и с надлежащим качеством, поэтому окончательная приемка отремонтированных участков проводится только при наличии положительного заключения Стройконтроля.
Завершились ремонтные дорожные работы в трёх из семи муниципальных образованиях Фёдоровского района. Отремонтированные дороги появились у жителей сел Фёдоровка, Еруслан, Долина. Вскоре дорожники начнут работы в сёлах Калуга и Романовка, далее - в оставшихся трёх муниципалитетах.
«Ухабы и рытвины исчезли, дорога постепенно превращается в ровное полотно. Это стало настоящим подарком для всех жителей улицы Первомайской, по которой раньше было ни проехать, ни пройти», – рассказывают жители р.п.Ровное.
В Петровском районе приводят в порядок городские и сельские дороги. Провели отсыпку щебнем проезжей части улицы Рабочей и приступили к подготовительным работам для дальнейшей укладки щебня на других улицах.
Кроме того, по региональной программе ремонта внутрипоселковых дорог, в деревне Крутец Грачёвского образования работники ООО «Дорожник» провели отсыпку щебнем улицы Зелёной. Как пояснил заместитель главы администрации района по строительству, жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Дмитрий Чапурин, на неудовлетворительное состояние этой дороги неоднократно обращали внимание руководства Грачёвского МО местные жители.
Напомним, в общей сложности ремонтные работы проведут на 330,6 километров дорог общей площадью 1 млн. 412 тыс. квадратных метров.
Ремонт дорог в границах сельских поселений планируется завершить до 1 сентября 2023 года. Такое поручение дал Губернатор Роман Бусаргин.
Министерство информации и массовых коммуникаций по информации администраций МО