Объем солнечной генерации в Саратовской области может вырасти в 1,7 раза

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Документ предусматривает возможность строительства на территории Александрово-Гайского района солнечной электростанции мощностью 72 МВт, которая будет поставлять электроэнергию на оптовый рынок электрической энергии и мощности. Установленная мощность солнечной электростанции является предварительной и может быть изменена по результатам проектирования.Сейчас на территории Саратовской области функционируют четыре солнечные электростанции общей установленной мощностью 105 МВт. С учетом планируемой СЭС суммарная мощность возрастет в 1,7 раза.«Юнигрин Энерджи» — крупнейшая частная компания в России в области возобновляемой энергетики. В ее активы входит электротехнический завод БНК в Ростовской области, а также строящийся завод ЭНКОР в Калининградской области по выпуску кремниевых пластин и фотоэлектрических ячеек объемом 1,3 ГВт и 1 ГВт в год соответственно. Портфель проектов по строительству возобновляемой генерации превышает 1,5 ГВт.