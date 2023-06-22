Объем солнечной генерации в Саратовской области может вырасти в 1,7 раза
Объем солнечной генерации в Саратовской области продолжит расти. Соглашение о намерениях в сфере развития солнечной энергетики в регионе заключено между Правительством региона и компанией «Юнигрин Энерджи» на полях Петербургского международного экономического форума.
Документ предусматривает возможность строительства на территории Александрово-Гайского района солнечной электростанции мощностью 72 МВт, которая будет поставлять электроэнергию на оптовый рынок электрической энергии и мощности. Установленная мощность солнечной электростанции является предварительной и может быть изменена по результатам проектирования.
Сейчас на территории Саратовской области функционируют четыре солнечные электростанции общей установленной мощностью 105 МВт. С учетом планируемой СЭС суммарная мощность возрастет в 1,7 раза.
«Юнигрин Энерджи» — крупнейшая частная компания в России в области возобновляемой энергетики. В ее активы входит электротехнический завод БНК в Ростовской области, а также строящийся завод ЭНКОР в Калининградской области по выпуску кремниевых пластин и фотоэлектрических ячеек объемом 1,3 ГВт и 1 ГВт в год соответственно. Портфель проектов по строительству возобновляемой генерации превышает 1,5 ГВт.