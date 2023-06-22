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В оздоровительных лагерях, на пляжах и детских площадках детям рассказывают о правилах безопасного поведения

Новости
Профилактика детского травматизма стала темой Единого дня профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В оздоровительных лагерях, на пляжах и детских площадках детям рассказывают о правилах безопасного поведения



Каждую третью пятницу месяца все специалисты системы профилактики занимаются правовым просвещением подростков и их родителей.

В этот раз инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники МЧС, комиссий по делам несовершеннолетних провели беседы с подростками о безопасном времяпрепровождении, напомнили о важности соблюдения безопасного поведения на воде, разъяснили основные аспекты административной и уголовной ответственности. Мероприятия прошли на базе летних оздоровительных лагерей, пляжах, детских площадках.

Социальные работники напомнили родителям из семей, находящихся в социально опасном положении, об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей, о запрете купаться в неустановленных местах, а также о том, что нельзя оставлять детей на водных объектах без присмотра.

«За купание в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено!», заплыв купающихся за буйки, прыжки в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, купание и прыжки в воду с моторных и парусных судов, граждан могут привлечь к административной ответственности, штраф до 1000 рублей», - напоминают специалисты комиссии по делам несовершеннолетних.