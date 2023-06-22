Представители ГЖИ и прокуратуры проверили состояние многоквартирного дома по просьбе жильцов

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Жители дома 26 по ул. Мичурина г. Калининск пожаловались в ГЖИ на ненадлежащее состояние многоквартирного дома. В ходе проверки было выявлено разрушение штукатурного слоя наружных стен, частичное повреждение кровельного покрытия и кирпичной кладки, в местах общего пользования - частичное отсутствие остекления и повреждение окрасочных слоев.В связи с высоким износом строительных конструкций решается вопрос о необходимости признания дома аварийным. Сотрудниками Госжилинспекции будет составлен совместный акт проверки с прокуратурой для принятия мер реагирования.