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Область вошла в число шести субъектов России, показавших наибольший прогресс в рейтинге инвестиционного климата

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В рамках ПМЭФ-2023 Агентством стратегических инициатив были презентованы результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.
Область вошла в число шести субъектов России, показавших наибольший прогресс в рейтинге инвестиционного климата

Так, Саратовская область поднялась на 5 групп и заняла 13 место. Динамика интегрального индекса составила 11,27 баллов. Регион отмечен Президентом Владимиром Путиным среди 6 субъектов, которые показали наибольший прогресс в рейтинге.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко рассказал, за счет чего регион добился подобной динамики.

«Повысилась эффективность процедур по регистрации прав собственности и процедур постановки земельного участка на кадастровый учет – сокращено их количество и срок выполнения. Усовершенствованы показатели по работе регионального совета по улучшению инвестиционного климата и канала прямой связи инвестора с руководством субъекта.

Губернатор области Роман Бусаргин уделяет особое внимание улучшению инвестиционного климата, для чего был создан Инвестиционный комитет при главе региона, призванный решать проблемные вопросы. За прошедший год успешно внедрен Региональный инвестиционный стандарт – инструмент по созданию прозрачных условий ведения инвестиционной деятельности. Все это обеспечило максимально благоприятные условия для взаимодействия инвесторов с руководством региона. Отмечу, что оценивал данный показатель непосредственно бизнес, что говорит о повышении доверия предпринимательства к государству», - подчеркнул Александр Марченко.

Также впервые за 3 года положительная динамика у состояния дорожных сетей. Наивысшая оценка получена за выполнение показателей инвестпортала и инвесткарты и по удовлетворенности предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры.