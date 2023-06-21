Саратовские выпускники могут подать документы в вуз, не выходя из дома

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Благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Цифровая экономика» сделать это можно без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».Подать заявление можно:● на любые формы обучения, а также на платное и целевое обуче-ние;● на программы бакалавриата и специалитета;● на второе высшее образование.Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.Как поступить в вуз онлайн?● Запросить в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях — тогда их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз;● Заполнить заявление, указать приоритеты зачисления и желаемую форму обучения;● Отправить заявление и отслеживать своё место в конкурсных списках в реальном времени;● Подать оригинал документа об образовании онлайн;● Получить уведомление о зачислении.В случае выбора платной формы обучения, заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения «Госключ».«Выпускники имеют уникальную возможность подать документы в вуз, не выходя из дома. Отмечу, что в этом году к системе подключено 1022 учебных заведения, а выпускник может подать заявление в 5 любых вузов страны и до 5 специальностей в каждом. Подача документов займет не больше часа. Нам важно создавать условия для людей, формируя качественные, удобные и нужные сервисы на портале «Госуслуг», - отметил министр цифрового развития и связи Владимир Старков.Горячая линия для абитуриентов - 8(800)100-20-17Подать документы в вуз онлайн (https://www.gosuslugi.ru/vuzonline)