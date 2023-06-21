21 июня 2023 СРЕДА
Новости
14:59 | 21 июня
Впервые за несколько лет в регионе ведется основательный ремонт сельских дорог
14:03 | 21 июня
Саратовские выпускники могут подать документы в вуз, не выходя из дома
13:00 | 21 июня
Вторым саратовским двухсотбалльником стал Егор Зинин
12:02 | 21 июня
Результаты ЕГЭ-2023 основного периода: в Саратовской области увеличилось количество 100-балльников
11:01 | 21 июня
В Ивантеевскую районную больницу поступил новый флюорограф
10:02 | 21 июня
Президент России отметил правительственными наградами саратовских медиков
09:00 | 21 июня
Саратовские пенсионеры примут участие в чемпионате по компьютерному многоборью
08:30 | 21 июня
В Петровске планируют создать Центр военно-патриотического воспитания
18:12 | 20 июня
В Саратовской области появится "Аллея менделеевцев"
18:11 | 20 июня
Эксперт ПИУ РАНХиГС о мерах поддержки самозанятых
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Петровске планируют создать Центр военно-патриотического воспитания

Новости
Вчера прошла рабочая встреча Главы Петровского муниципального района Александра Гречихо с атаманом Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества Андреем Фетисовым.
В Петровске планируют создать Центр военно-патриотического воспитания

Участники встречи обсудили вопрос о создании Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе Петровского района, а также рассмотрели вопрос по несению службы на возмездной основе.