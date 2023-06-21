В Петровске планируют создать Центр военно-патриотического воспитания
Вчера прошла рабочая встреча Главы Петровского муниципального района Александра Гречихо с атаманом Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества Андреем Фетисовым.
Участники встречи обсудили вопрос о создании Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе Петровского района, а также рассмотрели вопрос по несению службы на возмездной основе.
Участники встречи обсудили вопрос о создании Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе Петровского района, а также рассмотрели вопрос по несению службы на возмездной основе.