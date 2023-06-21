Результаты ЕГЭ-2023 основного периода: в Саратовской области увеличилось количество 100-балльников

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В регионе еще 41 выпускник получил 100 баллов по русскому языку - это выпускники Балаковского, Энгельсского, Ртищевского, Петровского, Новоузенского, Балашовского района и города Саратова.Профильную математику на высший балл сдали 9 выпускников, обучающихся в Физико-техническом лицее №1, Лицее математики и информатики и школе № 43 имени В. Ф. Маргелова г. Саратова.В Саратовской области появилась выпускница, которой удалось сдать сразу два предмета, русский язык и литературу, на 100 баллов – это Алена Лапшова, обучающаяся Гимназии №2 города Саратова.«Я стремилась к максимальному результату 2 года, делала большой упор на литературе, написании сочинений, с чем мне очень помог мой учитель русского языка и литературы Виктория Ивановна Селезнева. С будущей профессией я пока не определилась, но уже абсолютно точно знаю, что свяжу свою жизнь с филологией и лингвистикой», - рассказала двухсотбалльница Алена Лапшова.Напомним, в регионе за основной период ЕГЭ-2023 уже насчитан 71 стобалльный результат: 10 выпускников сдали экзамен на максимальный балл по литературе, 11 – по химии, 41 по русскому языку и 9 по профильной математике.16, 17 июня 2023 года выпускникам региона предстоит сдать ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»), а 19 и 20 июня – информатику. Основной период ЕГЭ-2023 завершится 1 июля после резервных сроков.