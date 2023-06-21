21 июня 2023 СРЕДА
Новости
14:59 | 21 июня
Впервые за несколько лет в регионе ведется основательный ремонт сельских дорог
14:03 | 21 июня
Саратовские выпускники могут подать документы в вуз, не выходя из дома
13:00 | 21 июня
Вторым саратовским двухсотбалльником стал Егор Зинин
12:02 | 21 июня
Результаты ЕГЭ-2023 основного периода: в Саратовской области увеличилось количество 100-балльников
11:01 | 21 июня
В Ивантеевскую районную больницу поступил новый флюорограф
10:02 | 21 июня
Президент России отметил правительственными наградами саратовских медиков
09:00 | 21 июня
Саратовские пенсионеры примут участие в чемпионате по компьютерному многоборью
08:30 | 21 июня
В Петровске планируют создать Центр военно-патриотического воспитания
18:12 | 20 июня
В Саратовской области появится "Аллея менделеевцев"
18:11 | 20 июня
Эксперт ПИУ РАНХиГС о мерах поддержки самозанятых
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Результаты ЕГЭ-2023 основного периода: в Саратовской области увеличилось количество 100-балльников

Новости
Основной период единого государственного экзамена 2023 года подходит к завершению. В последние дни стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.



В регионе еще 41 выпускник получил 100 баллов по русскому языку - это выпускники Балаковского, Энгельсского, Ртищевского, Петровского, Новоузенского, Балашовского района и города Саратова.

Профильную математику на высший балл сдали 9 выпускников, обучающихся в Физико-техническом лицее №1, Лицее математики и информатики и школе № 43 имени В. Ф. Маргелова г. Саратова.

В Саратовской области появилась выпускница, которой удалось сдать сразу два предмета, русский язык и литературу, на 100 баллов – это Алена Лапшова, обучающаяся Гимназии №2 города Саратова.

«Я стремилась к максимальному результату 2 года, делала большой упор на литературе, написании сочинений, с чем мне очень помог мой учитель русского языка и литературы Виктория Ивановна Селезнева. С будущей профессией я пока не определилась, но уже абсолютно точно знаю, что свяжу свою жизнь с филологией и лингвистикой», - рассказала двухсотбалльница Алена Лапшова.

Напомним, в регионе за основной период ЕГЭ-2023 уже насчитан 71 стобалльный результат: 10 выпускников сдали экзамен на максимальный балл по литературе, 11 – по химии, 41 по русскому языку и 9 по профильной математике.

16, 17 июня 2023 года выпускникам региона предстоит сдать ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»), а 19 и 20 июня – информатику. Основной период ЕГЭ-2023 завершится 1 июля после резервных сроков.