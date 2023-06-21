21 июня 2023 СРЕДА
Новости
14:59 | 21 июня
Впервые за несколько лет в регионе ведется основательный ремонт сельских дорог
14:03 | 21 июня
Саратовские выпускники могут подать документы в вуз, не выходя из дома
13:00 | 21 июня
Вторым саратовским двухсотбалльником стал Егор Зинин
12:02 | 21 июня
Результаты ЕГЭ-2023 основного периода: в Саратовской области увеличилось количество 100-балльников
11:01 | 21 июня
В Ивантеевскую районную больницу поступил новый флюорограф
10:02 | 21 июня
Президент России отметил правительственными наградами саратовских медиков
09:00 | 21 июня
Саратовские пенсионеры примут участие в чемпионате по компьютерному многоборью
08:30 | 21 июня
В Петровске планируют создать Центр военно-патриотического воспитания
18:12 | 20 июня
В Саратовской области появится "Аллея менделеевцев"
18:11 | 20 июня
Эксперт ПИУ РАНХиГС о мерах поддержки самозанятых
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Ивантеевскую районную больницу поступил новый флюорограф

Новости

Современный аппарат отечественного производства, полученный в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, придет на смену прежнему, он будет установлен и подключен после завершения ремонта флюорографического кабинета в начале июля. Необходимая техника будет обслуживать порядка 8,5 тыс человек взрослого населения Ивантеевского района.
В Ивантеевскую районную больницу поступил новый флюорограф

«Полученный флюорографический аппарат – первый из полученного нового оборудования районной больницей в текущем году, его характеризует высокое качество изображения, удобство в применении, а также ряд других положительных характеристик. Безусловно, он будет в помощь нашим врачам при проведении диспансеризации жителей. В течение года мы также ожидаем поставки и другого современного и необходимого оборудования» - поделился главный врач районной больницы Николай Никитин.