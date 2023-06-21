В Ивантеевскую районную больницу поступил новый флюорограф

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«Полученный флюорографический аппарат – первый из полученного нового оборудования районной больницей в текущем году, его характеризует высокое качество изображения, удобство в применении, а также ряд других положительных характеристик. Безусловно, он будет в помощь нашим врачам при проведении диспансеризации жителей. В течение года мы также ожидаем поставки и другого современного и необходимого оборудования» - поделился главный врач районной больницы Николай Никитин.