В Ивантеевскую районную больницу поступил новый флюорограф
Современный аппарат отечественного производства, полученный в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, придет на смену прежнему, он будет установлен и подключен после завершения ремонта флюорографического кабинета в начале июля. Необходимая техника будет обслуживать порядка 8,5 тыс человек взрослого населения Ивантеевского района.
«Полученный флюорографический аппарат – первый из полученного нового оборудования районной больницей в текущем году, его характеризует высокое качество изображения, удобство в применении, а также ряд других положительных характеристик. Безусловно, он будет в помощь нашим врачам при проведении диспансеризации жителей. В течение года мы также ожидаем поставки и другого современного и необходимого оборудования» - поделился главный врач районной больницы Николай Никитин.