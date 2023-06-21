Саратовские пенсионеры примут участие в чемпионате по компьютерному многоборью

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Финалу предшествовали масштабные региональные отборочные туры, охватившие более 11 тысяч женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет из 1330 муниципальных образований в 77 регионах России. Более 300 сильнейших дошли до финала, который пройдёт в дистанционном онлайн-режиме на базе МГГЭУ. Уже традиционно с ними сразятся соотечественники из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Это рекордный показатель за все время существования Чемпионата. Впервые среди них есть представители Австралии, Ливана, Монголии, Марокко, Хорватии.За команду Саратовской области выступят: Неля Полетаева (59 лет, пгт. Екатериновка), Ирина Зиновьева (57 лет, г. Татищево), Игорь Морозов (60 лет, г. Балаково), Петр Присакарь (66 лет, г. Ртищево), Александр Дубровин (61 год, с. Подлесное)Второй год подряд ключевой темой конкурсных заданий станет финансовая грамотность в цифровой среде. Цифровые финансы плотно вошли в жизнь сотен тысяч российских пенсионеров. Собственные финансовые лайфхаки есть у Петра Присакаря (66 лет, г. Ртищево Саратовской области). Его главные правила – не реагировать на подозрительные номера телефонов и никогда не сообщать личные данные посторонним лицам: «На лекциях нам очень много рассказывали о мошенниках. Как они легко играют на страхах, завоевывают доверие, влезают в душу с нереальными обещаниями – мне как-то предлагали положить деньги на депозит под 50% ежедневно! Частый случай – звонят якобы из Москвы, из следственного комитета, и сообщают, что в Москве кто-то пришел в банк с вашими документами брать кредит, их задержали и теперь нужны настоящие данные вашей карты».Также пенсионеры продемонстрируют своё знание поисковой системы Яндекс и умение пользоваться приложениями на смартфонах.Соревноваться и выполнять задания участники смогут либо самостоятельно из дома, либо командно из Центров общения старшего поколения Социального фонда России. За ходом состязаний в режиме реального времени будут наблюдать 25 прокторов-волонтёров из числа студентов МГГЭУ.Кто из российских пенсионеров окажется самым продвинутым в вопросах цифровой и финансовой грамотности – покажет финальная схватка. За ней можно будет следить в режиме онлайн на сайте Союза пенсионеров России (www.rospensioner.ru) и в социальной сети Вконтакте. Для зрителей будет организован конкурс «Виртуальный чемпион» – протестировать свои цифровые навыки и получить приз смогут все желающие.