В Саратовской области появится "Аллея менделеевцев"

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Высадка деревьев пройдет 21 июня в поселке Михайловский Краснопартизанского района в рамках проведения акции "Сад памяти". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного министерства природных ресурсов и экологии.Участники образовательного проекта "Менделеевские классы" совместно с представителями научного сообщества, местной администрации и лесничеств высадят первую "Аллею менделеевцев" из 30 плодовых деревьев, яблонь и кустов сирени в центральном парке (вдоль ул. Химиков).Подобные аллеи, кроме Саратовской области, появятся в Нижегородской, Кировской, Курганской областях и в Республике Удмуртия. Начало мероприятия в 11:00.