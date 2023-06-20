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Эксперт ПИУ РАНХиГС о мерах поддержки самозанятых

Новости / Общество
Поддержка самозанятых со стороны государства является одним из приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса до 2030 года. На самозанятых распространены отдельные меры государственной поддержки доступные по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Речь идет прежде всего о финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной помощи.
Эксперт ПИУ РАНХиГС о мерах поддержки самозанятых



Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, заведующий кафедрой управления персоналом, кандидат психологических наук, доцент Наталья Моисеенко отмечает: «Самозанятость — это трудовая деятельность работника, предполагающая особый налоговый режим, введенный в качестве эксперимента в 2019 году. С середины октября 2020 года льготный налоговый режим для самозанятых, более известный как налог на профессиональный доход, действует по всей стране. Введение режима самозанятых граждан в России позволяет легализовать доходы физическим лицам и предпринимателям, легально, например, сдавать в аренду квартиру или заниматься своим любимым хобби, не опасаться обвинений в незаконном предпринимательстве, когда предлагаешь свои услуги в соцсетях и на различных платформах, печешь торты или занимаешься репетиторством. Государство также является выгодоприобретателем: выводит из "серой" зоны миллионы граждан, занятых в неформальном секторе экономики, обеспечивает рынок труда квалифицированными сотрудниками, получает налоговые поступления.

На специальный налоговый режим могут перейти все физические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые намерены осуществлять деятельность без наемных работников, в том числе лица, которым исполнилось 16 лет, а с разрешения родителей или при получении полной дееспособности самозанятым можно стать и в 14.

Применение специального налогового режима разрешено не только гражданам России, но и гражданам стран Евразийского экономического союза, в частности Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

Максимальный доход самозанятых граждан не должен превышать 2,4 млн руб. в год, хотя суммы доходов в месяц могут варьироваться. Самозанятый уплачивает 4% в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг физлицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг ИП.

Необходимо обратить внимание, что плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) запрещено оказывать услуги самозанятого текущему работодателю, а также в течение 2-х лет после прекращения с ним трудовых отношений. Самозанятые могут принимать участие в государственных закупках.

Регион самозанятого может не совпадать с местом регистрации, местом осуществления деятельности или фактическим местом проживания. Выбор региона зачастую зависит от осуществляемой деятельности или места нахождения клиента. Регион указывают при регистрации в приложении "Мой налог", и он может быть изменен, но не чаще одного раза в год.

Режим для самозанятых НПД в Саратовской области работает с 1 июля 2020 года. И, кстати, наш регион наряду с Санкт-Петербургом, Омской, Воронежской, Тюменской областями входит в топ самых "молодых" субъектов Российской Федерации, где средний возраст самозанятых — 33 года. Возраст и гендерный фактор оказывают влияние на тип услуг, которые предпочитают выбирать самозанятые. Молодежь в возрасте до 30 лет работает в сфере маркетинга, рекламы, продвижения, доставки товаров. Самозанятые в возрасте старше 40 лет предпочитают сдавать в аренду жилье, заниматься консультированием и репетиторством.

В топ "женских" профессий самозанятых входят мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, логопед и няня. А топ "мужских" профессий возглавляют сантехник, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, грузчик, таксист и электрик.
Примечательно, что около 30% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки.

Самозанятых признали малым и средним бизнесом, поэтому им стали доступны льготы, которые перечислены в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Они могут обратиться в центр "Мой бизнес" и получить бесплатные консультации по юридическим вопросам ведения бизнеса и финансам, принять участие в образовательных мероприятиях, сделать рекламу своих услуг или продукции с помощью центра "Мой бизнес", поучаствовать в ярмарочных мероприятиях, выйти на крупные маркетплейсы или найти заказчиков через специализированные платформы Сам.Маркет или самозанятые.рф, получить финансовую поддержку или претендовать на льготную аренду офисов и производственных помещений в бизнес-инкубаторе, получить микрозайм в сумме до 1 млн руб. по ставке 4% годовых в Фонде микрокредитования Саратовской области.

Такие меры поддержки обеспечивают быстрые темпы прироста числа самозанятых как в Саратовской области, так и в России в целом.
Главное помнить, что быть самозанятым — это самый простой способ легализовать свои доходы, получить определенные гарантии и помощь со стороны государства и возможность подтверждать свою платежеспособность».