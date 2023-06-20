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Ершовские школьники побывали в гостях у спасателей

Новости


Во время летних каникул особое внимание уделяется вопросам профилактики и сохранения жизни и здоровья детей.
Ершовские школьники побывали в гостях у спасателей

В течение учебного года специалисты Саратовской областной службы спасения проводят в школах уроки безопасности. Сейчас такие занятия фактически ежедневно организуются на школьных детских площадках и в летних лагерях по всей Саратовской области.

Так, ребята из оздоровительного лагеря школы №2 побывали в гостях у сотрудников Ершовского аварийно-спасательного формирования.

Детей познакомили со специальным оборудованием, напомнили, что в экстренной ситуации необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб 112, а также обучили правилам безопасного поведения на воде и первичной медицинской помощи утопающим.

Ребятам объяснили, что купаться можно только в сопровождении взрослых, на специально оборудованных пляжах, где есть спасатель, который в экстренной ситуации сможет оказать помощь.

Занятия по безопасности с ребятами будут проходить на школьных площадках и в лагерях до окончания летней оздоровительной кампании.