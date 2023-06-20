Ершовские школьники побывали в гостях у спасателей

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В течение учебного года специалисты Саратовской областной службы спасения проводят в школах уроки безопасности. Сейчас такие занятия фактически ежедневно организуются на школьных детских площадках и в летних лагерях по всей Саратовской области.Так, ребята из оздоровительного лагеря школы №2 побывали в гостях у сотрудников Ершовского аварийно-спасательного формирования.Детей познакомили со специальным оборудованием, напомнили, что в экстренной ситуации необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб 112, а также обучили правилам безопасного поведения на воде и первичной медицинской помощи утопающим.Ребятам объяснили, что купаться можно только в сопровождении взрослых, на специально оборудованных пляжах, где есть спасатель, который в экстренной ситуации сможет оказать помощь.Занятия по безопасности с ребятами будут проходить на школьных площадках и в лагерях до окончания летней оздоровительной кампании.