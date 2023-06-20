Областные учреждения культуры подготовили цикл мероприятий и концертных программ ко Дню памяти и скорби

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Творческие коллективы Дворца культуры Россия в 13:00 представят митинг-концерт на площади имени В.И.Ленина, во время которого все участники присоединятся ко Всероссийской минуте молчания.В кинотеатре «Победа» состоится благотворительный киносеанс. Школьники Саратова увидят х/ф «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной. В фильме рассказывается история 6-летнего Серёжи Алешкова, это реальный герой и самый маленький солдат Великой Отечественной войны.В музее боевой и трудовой славы состоится презентация экспозиции «Фронтовой треугольник». Гостям представят письма фронтовиков из фондов музея.В этот день Дом работников искусств в 11:00 проведет патриотическую акцию «Мы помним!». В акции примут участие хореографического и вокально-эстрадного ансамбля «Сюрприз». Юные артисты исполнят песни и стихи о войне, танцевальные номера, повествующие о далеких военных днях.На все мероприятия вход свободный.«22 июня – одна из самых скорбных дат в истории нашей страны. Мы всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений», - отметила министр культуры Наталия Щелканова.