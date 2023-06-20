20 июня 2023 ВТОРНИК
Новости
18:12 | 20 июня
В Саратовской области появится "Аллея менделеевцев"
18:11 | 20 июня
Эксперт ПИУ РАНХиГС о мерах поддержки самозанятых
18:00 | 20 июня
Ершовские школьники побывали в гостях у спасателей
17:00 | 20 июня
Областные учреждения культуры подготовили цикл мероприятий и концертных программ ко Дню памяти и скорби
16:02 | 20 июня
В Саратовском театральном институте прошел мастер-класс по сценической речи
15:01 | 20 июня
Воспитанники «Первого морского класса юнг» приняли присягу
14:01 | 20 июня
Дом врача Якова Марковича признан объектом культурного наследия
13:03 | 20 июня
В Саратовской области отдохнут дети из Сватовского района ЛНР
12:00 | 20 июня
Ученые СГТУ изготавливают современное оборудование для удаления сорной растительности
11:00 | 20 июня
Выпускникам медколледжей и их родителям разъяснили новые правила выдачи направлений на целевое обучение
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Областные учреждения культуры подготовили цикл мероприятий и концертных программ ко Дню памяти и скорби

Новости

Специальную программу подготовил Исторический парк: в 12:00 открытый кинопоказ в рамках проекта «Без срока давности. Суды истории». Все желающие смогут посетить выставку «Учитель в пламени войны», приуроченную к Году педагога и наставника и фотовыставку «Донбасс-2022» военного фотокорреспондента «Российской газеты» Владимира Аносова.
Областные учреждения культуры подготовили цикл мероприятий и концертных программ ко Дню памяти и скорби

Творческие коллективы Дворца культуры Россия в 13:00 представят митинг-концерт на площади имени В.И.Ленина, во время которого все участники присоединятся ко Всероссийской минуте молчания.

В кинотеатре «Победа» состоится благотворительный киносеанс. Школьники Саратова увидят х/ф «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной. В фильме рассказывается история 6-летнего Серёжи Алешкова, это реальный герой и самый маленький солдат Великой Отечественной войны.

В музее боевой и трудовой славы состоится презентация экспозиции «Фронтовой треугольник». Гостям представят письма фронтовиков из фондов музея.

В этот день Дом работников искусств в 11:00 проведет патриотическую акцию «Мы помним!». В акции примут участие хореографического и вокально-эстрадного ансамбля «Сюрприз». Юные артисты исполнят песни и стихи о войне, танцевальные номера, повествующие о далеких военных днях.

На все мероприятия вход свободный.

«22 июня – одна из самых скорбных дат в истории нашей страны. Мы всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений», - отметила министр культуры Наталия Щелканова.