В Саратовском театральном институте прошел мастер-класс по сценической речи

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Темой мастер-класса стала техника речи и орфоэпическая грамотность.В практической части мастер-класса студенты познакомились с упражнениями на дыхание, артикуляцию и координацию движения с голосом.В рамках теоретической части Мария Петровна рассказала о том, как избавиться от говора, правильно произносить слова, предлоги, гласные и согласные звуки.«Благодаря национальному проекту «Культура» студентам открывается возможность, не покидая родных стен и не отрываясь от учебного процесса, стать участниками мероприятий с ведущими педагогами нашей страны. Подобные мастер-классы – несомненно, бесценный опыт, помогающий раскрыть творческую индивидуальность будущего актера», - отметила министр культуры Наталия Щелканова.