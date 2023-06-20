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В Саратовском театральном институте прошел мастер-класс по сценической речи

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В Саратовском театральном институте прошли мастер-классы профессора кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина Марии Оссовской в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта Президента Владимира Путина «Культура».

В Саратовском театральном институте прошел мастер-класс по сценической речи

Темой мастер-класса стала техника речи и орфоэпическая грамотность.

В практической части мастер-класса студенты познакомились с упражнениями на дыхание, артикуляцию и координацию движения с голосом.

В рамках теоретической части Мария Петровна рассказала о том, как избавиться от говора, правильно произносить слова, предлоги, гласные и согласные звуки.

«Благодаря национальному проекту «Культура» студентам открывается возможность, не покидая родных стен и не отрываясь от учебного процесса, стать участниками мероприятий с ведущими педагогами нашей страны. Подобные мастер-классы – несомненно, бесценный опыт, помогающий раскрыть творческую индивидуальность будущего актера», - отметила министр культуры Наталия Щелканова.