Воспитанники «Первого морского класса юнг» приняли присягу

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Организатором мероприятия выступил руководитель Региональной Общественной Организации Ветеранов Флота «Союз военных моряков Саратовской области», создатель и командир военно-патриотического молодежного объединения «Первый морской класс юнг» Виталий Попов при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.Исполняющий обязанности заместителя министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семёнов поблагодарил организатора мероприятия за работу по патриотическому воспитанию, вручил «Первому морскому классу юнг» Благодарственное письмо ведомства.«Сегодня наши новые воспитанники приняли присягу, пополнив ряды «Первого морского класса юнг». Я приложу все усилия для того, чтобы этот проект и в дальнейшем рос и развивался, став в недалеком будущем Первой морской школой юнг Саратовской области!», - отметил Виталий Попов.Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий, руководитель регионального исполкома «Бессмертного полка России» по Саратовской области Андрей Бердников поздравил ребят с принятием присяги, пожелал с достоинством нести звание юнги, учитывая славные традиции саратовских юнг и их вклад в Победу в Великой Отечественной войне.В завершение участники мероприятия возложили цветы к памятнику Петра I.