Дом врача Якова Марковича признан объектом культурного наследия
На минувшей неделе статус объекта культурного наследия муниципального значения получило здание, которое находится в Саратове на улице Шевченко, 7. Ранее комитет культурного наследия организовал историко-культурную экспертизу, которая подтвердила ценность этого объекта.
Как отмечают историки, в конце XIX века домовладение находилось в собственности жены поселянина-собственника Николаевского уезда (селение Екатериненштадт) Лидии Константиновны Раушенбах. Она разделила дворовое место и часть продала врачу Якову Львовичу Марковичу.
Яков Львович был земским врачом в 8-м участке Вольского уезда (село Синодское), потом решил переехать в Саратов. Здесь он открыл свой «Электро-лечебный кабинет» и вёл приём больных по нервным и внутренним болезням. Имея обширную частную врачебную практику и соответствующий доход, в 1905-1907 годы он выстроил два практически одинаковых каменных двухэтажных дома с «водопроводом, канализацией, электрическими проводами и арматурой», сейчас дома имеют номера: № 5 и № 7.
Отметим, что в минувшем году соседнее здание под № 5 также было признано объектом культурного наследия регионального значения.