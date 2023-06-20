Дом врача Якова Марковича признан объектом культурного наследия

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Как отмечают историки, в конце XIX века домовладение находилось в собственности жены поселянина-собственника Николаевского уезда (селение Екатериненштадт) Лидии Константиновны Раушенбах. Она разделила дворовое место и часть продала врачу Якову Львовичу Марковичу.Яков Львович был земским врачом в 8-м участке Вольского уезда (село Синодское), потом решил переехать в Саратов. Здесь он открыл свой «Электро-лечебный кабинет» и вёл приём больных по нервным и внутренним болезням. Имея обширную частную врачебную практику и соответствующий доход, в 1905-1907 годы он выстроил два практически одинаковых каменных двухэтажных дома с «водопроводом, канализацией, электрическими проводами и арматурой», сейчас дома имеют номера: № 5 и № 7.Отметим, что в минувшем году соседнее здание под № 5 также было признано объектом культурного наследия регионального значения.