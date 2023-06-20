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В Саратовской области отдохнут дети из Сватовского района ЛНР

Новости

В конце июня в социально-оздоровительном центре «Лазурный» будет организован отдых для 180 детей из Сватовского района Луганской народной республики.
В Саратовской области отдохнут дети из Сватовского района ЛНР


Для гостей подготовлена интересная программа – они будут заниматься в различных кружках и спортивных секциях, участвовать в конкурсах и концертах, в волонтерском движении и молодежном самоуправлении.

Кроме того, ребята посетят с обзорной экскурсией достопримечательности города Балаково, Музей истории города, а также Информационный центр Балаковской АЭС.

Всю смену будет проводиться работа по социализации и адаптации детей, занятия-тренинги в смешанных группах с детьми, проживающими в Саратовской области, различные игры на сплочение детского коллектива.

Ребята из Сватовского района смогут заниматься с психологом, получить личную консультацию, а также участвовать в занятиях по программе «Занимательная психология».

На протяжении смены большое внимание будет уделяться патриотическому воспитанию: трансляция гимнов РФ и ЛНР, проведение тематических дней, конкурсов различных проектов.