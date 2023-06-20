В Саратовской области отдохнут дети из Сватовского района ЛНР

просмотров: 128

Для гостей подготовлена интересная программа – они будут заниматься в различных кружках и спортивных секциях, участвовать в конкурсах и концертах, в волонтерском движении и молодежном самоуправлении.Кроме того, ребята посетят с обзорной экскурсией достопримечательности города Балаково, Музей истории города, а также Информационный центр Балаковской АЭС.Всю смену будет проводиться работа по социализации и адаптации детей, занятия-тренинги в смешанных группах с детьми, проживающими в Саратовской области, различные игры на сплочение детского коллектива.Ребята из Сватовского района смогут заниматься с психологом, получить личную консультацию, а также участвовать в занятиях по программе «Занимательная психология».На протяжении смены большое внимание будет уделяться патриотическому воспитанию: трансляция гимнов РФ и ЛНР, проведение тематических дней, конкурсов различных проектов.