Ученые СГТУ изготавливают современное оборудование для удаления сорной растительности
Ученые и студенты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. совместно с сотрудниками регионального предприятия «Спецдортехника» занимаются разработкой и производством уникального, востребованного на рынке оборудования для дорожной отрасли.
Одно из таких последних изобретений – новое мульчерное оборудование, предназначенное для удаления древесно-кустарниковой растительности вдоль дорог, линий прохода электропередач, газовых и нефтяных трубопроводов. От имеющихся аналогов, это изделие отличается усовершенствованной конструкцией роторного барабана, которая позволяет повысить надежность режущих элементов.
Его авторами и разработчиками являются ведущий инженер-конструктор «Спецдортехники», кандидат технических наук, доцент СГТУ Сергей Иванов, студент Политеха Андрей Широков, начальник отдела дорожного оборудования «Спецдортехники» Александр Тупиков.
«Конструкции мульчеров различных производителей во многом схожи. Ранее выпуском мульчерного оборудования в основном занимались иностранные предприятия и совсем недавно к его изготовлению подключились отечественные производители. Мы же его усовершенствовали, сделав более практичным, манёвренным и универсальным. Отмечу, что процесс мульчирования – это одновременно рубка и корчевка, складирование и полная утилизация древесно-кустарниковой растительности, то есть сложные, длительные и затратные операции сводятся к использованию одной машины», – поясняет Сергей Иванов.
По словам разработчиков, перед дорожными хозяйствами и коммунальными службами всегда стоит актуальная задача – защита придорожной полосы и инфраструктуры от нежелательной растительности, которая может быть источником открытых пожаров, оказывает негативное влияние на видимость сигналов и габаритных огней, создает угрозу падения деревьев и другое.
«Созданное нами оборудование, имеет ряд преимуществ. В частности, заменяет трудоемкую ручную работу, обладает высокой производительностью – до 4 га в смену, тщательно уничтожает древесно-кустарниковую растительность и не требует применения химических способов удаления. Кроме того, после работы мульчера не нужно использовать дополнительную технику для погрузки и вывоза срубленных деревьев. Это, в свою очередь, значительно экономит денежные средства», – рассказывает Александр Тупиков.
В настоящее время интерес к мульчерному оборудованию проявили многие дорожные предприятия региона и страны.
На базе ООО «Спецдортехника» создано и функционирует производственное Студенческое конструкторское бюро «Строительные и дорожные машины» СГТУ. Здесь студенты старших курсов Политеха наравне с экспертами и представителями предприятия участвуют в проектировании и изготовлении оборудования для ремонта и содержания дорог, работают на станочном парке предприятия, ведут техсопровождение изделия в полном его жизненном цикле.
Помимо этого, многолетнее сотрудничество технического университета и «Спецдортехники» вышло на новый уровень взаимодействия. Недавно было создано малое инновационное предприятие ООО «ТехноМаш», деятельность которого направлена на изготовление комплектующих деталей и узлов для дорожно-строительной спецтехники, а также проектирование и изготовление специального оборудования для ремонта и содержания дорог. Предприятие объединяет ведущих специалистов производства, ученых и студентов СГТУ.