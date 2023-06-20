Ученые СГТУ изготавливают современное оборудование для удаления сорной растительности

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Одно из таких последних изобретений – новое мульчерное оборудование, предназначенное для удаления древесно-кустарниковой растительности вдоль дорог, линий прохода электропередач, газовых и нефтяных трубопроводов. От имеющихся аналогов, это изделие отличается усовершенствованной конструкцией роторного барабана, которая позволяет повысить надежность режущих элементов.Его авторами и разработчиками являются ведущий инженер-конструктор «Спецдортехники», кандидат технических наук, доцент СГТУ Сергей Иванов, студент Политеха Андрей Широков, начальник отдела дорожного оборудования «Спецдортехники» Александр Тупиков.«Конструкции мульчеров различных производителей во многом схожи. Ранее выпуском мульчерного оборудования в основном занимались иностранные предприятия и совсем недавно к его изготовлению подключились отечественные производители. Мы же его усовершенствовали, сделав более практичным, манёвренным и универсальным. Отмечу, что процесс мульчирования – это одновременно рубка и корчевка, складирование и полная утилизация древесно-кустарниковой растительности, то есть сложные, длительные и затратные операции сводятся к использованию одной машины», – поясняет Сергей Иванов.По словам разработчиков, перед дорожными хозяйствами и коммунальными службами всегда стоит актуальная задача – защита придорожной полосы и инфраструктуры от нежелательной растительности, которая может быть источником открытых пожаров, оказывает негативное влияние на видимость сигналов и габаритных огней, создает угрозу падения деревьев и другое.«Созданное нами оборудование, имеет ряд преимуществ. В частности, заменяет трудоемкую ручную работу, обладает высокой производительностью – до 4 га в смену, тщательно уничтожает древесно-кустарниковую растительность и не требует применения химических способов удаления. Кроме того, после работы мульчера не нужно использовать дополнительную технику для погрузки и вывоза срубленных деревьев. Это, в свою очередь, значительно экономит денежные средства», – рассказывает Александр Тупиков.В настоящее время интерес к мульчерному оборудованию проявили многие дорожные предприятия региона и страны.На базе ООО «Спецдортехника» создано и функционирует производственное Студенческое конструкторское бюро «Строительные и дорожные машины» СГТУ. Здесь студенты старших курсов Политеха наравне с экспертами и представителями предприятия участвуют в проектировании и изготовлении оборудования для ремонта и содержания дорог, работают на станочном парке предприятия, ведут техсопровождение изделия в полном его жизненном цикле.Помимо этого, многолетнее сотрудничество технического университета и «Спецдортехники» вышло на новый уровень взаимодействия. Недавно было создано малое инновационное предприятие ООО «ТехноМаш», деятельность которого направлена на изготовление комплектующих деталей и узлов для дорожно-строительной спецтехники, а также проектирование и изготовление специального оборудования для ремонта и содержания дорог. Предприятие объединяет ведущих специалистов производства, ученых и студентов СГТУ.