В Саратовской области проживает более 200 детей из новых регионов

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Сейчас в пунктах временного размещения находятся 804 жителя новых регионов России, в том числе 227 детей. Все они проходят обучение, при необходимости им оказывают медицинскую помощь.По инициативе уполномоченного проводится акция «Одеяло доброты» в помощь детям Донбасса. Следующая партия гуманитарного груза отправится в наш подшефный Сватовский район ЛНР.С февраля в регионе проходит акция «С теплом из дома». Для бойцов СВО было собрано более 6 тысяч подарков. В акции принимали участие школьники, они писали письма нашим военнослужащим, отправляли посылки.«Прошу вас обратить особое внимание на детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции. У вас должна быть специальная база по этим семьям. Сейчас самая актуальная тема – оздоровление детей, и все вопросы должны решаться максимально оперативно», - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.