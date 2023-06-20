20 июня 2023 ВТОРНИК
Новости
18:12 | 20 июня
В Саратовской области появится "Аллея менделеевцев"
18:11 | 20 июня
Эксперт ПИУ РАНХиГС о мерах поддержки самозанятых
18:00 | 20 июня
Ершовские школьники побывали в гостях у спасателей
17:00 | 20 июня
Областные учреждения культуры подготовили цикл мероприятий и концертных программ ко Дню памяти и скорби
16:02 | 20 июня
В Саратовском театральном институте прошел мастер-класс по сценической речи
15:01 | 20 июня
Воспитанники «Первого морского класса юнг» приняли присягу
14:01 | 20 июня
Дом врача Якова Марковича признан объектом культурного наследия
13:03 | 20 июня
В Саратовской области отдохнут дети из Сватовского района ЛНР
12:00 | 20 июня
Ученые СГТУ изготавливают современное оборудование для удаления сорной растительности
11:00 | 20 июня
Выпускникам медколледжей и их родителям разъяснили новые правила выдачи направлений на целевое обучение
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области проживает более 200 детей из новых регионов

Новости
В регионе проживает больше 200 детей, приехавших из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Такие цифры озвучила уполномоченная по правам ребенка Татьяна Загородняя на встрече с губернатором Романом Бусаргиным.
В Саратовской области проживает более 200 детей из новых регионов

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 804 жителя новых регионов России, в том числе 227 детей. Все они проходят обучение, при необходимости им оказывают медицинскую помощь.

По инициативе уполномоченного проводится акция «Одеяло доброты» в помощь детям Донбасса. Следующая партия гуманитарного груза отправится в наш подшефный Сватовский район ЛНР.
С февраля в регионе проходит акция «С теплом из дома». Для бойцов СВО было собрано более 6 тысяч подарков. В акции принимали участие школьники, они писали письма нашим военнослужащим, отправляли посылки.

«Прошу вас обратить особое внимание на детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции. У вас должна быть специальная база по этим семьям. Сейчас самая актуальная тема – оздоровление детей, и все вопросы должны решаться максимально оперативно», - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.