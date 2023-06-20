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Выпускникам медколледжей и их родителям разъяснили новые правила выдачи направлений на целевое обучение

Новости

В Саратовском государственном медицинском университете прошла встреча с выпускниками медицинских колледжей и их родителями.
Выпускникам медколледжей и их родителям разъяснили новые правила выдачи направлений на целевое обучение



В феврале этого года депутатами Саратовской областной Думы были поддержаны поправки в Закон Саратовской области об образовании, которые изменили правила конкурсного отбора. О необходимости внесения изменений в процесс выдачи направлений на целевое обучение говорил Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. В ходе встречи с родителями и выпускниками колледжа вместе с представителями министерства образования и медицинского вуза были даны разъяснения о сроках приема, необходимых документах, присутствующие ответили на возникшие вопросы.

«С 1 июня в Саратовской области начался конкурсный отбор граждан для выдачи им направлений на целевое обучение. В этом году отбор будет проходить по новым правилам. Встреча прошла продуктивно, оказалась очень полезной для выпускников, уверены, что слаженная работа министерства здравоохранения и министерства образования, нацеленная на обеспечение медицинских учреждений, особенно в первичном звене и на селе, кадрами, принесет положительные результаты», - отметил представитель министерства здравоохранения.