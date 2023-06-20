Земских фельдшеров станет больше

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До конца года их количество будет увеличено до 62, 48 врачей и 14 средних медицинских работников будут работать в сельской местностиПоследними «приобретениями» районных больниц, которые решили связать свою жизнь с глубинкой, стали врач-эндокринолог Дергачевской районной больницы Александра Цизман – выпускница Саратовского Государственного Медицинского Университета им. В .И. Разумовского и участковый врач-терапевт Ртищевской районной больницы Алексей Аржанов – выпускник Первого Санкт-Петербургского ГМУ им. академика И. П. Павлова.Медицинским работникам нашей области, переехавшим в район, оказываются различные меры социальной поддержки, такие как единовременная выплата в размере 1,5 млн. рублей врачам и 750 тыс. рублей - средним медицинским работникам, выплаты молодым специалистам за первый, второй и третий год работы (40, 35 и 30 тыс. руб. соответственно); компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сельской местности, социальные выплаты по компенсации расходов на оплату процентов по привлеченным ипотечным займам, повышение окладов на 25% за работу в сельской местности, предоставление жилья или компенсация расходов за аренду жилого помещения.«За счет средств областного бюджета также будут предоставлены дополнительные выплаты в размере 1,0 млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, отправившихся работать в отдаленные районы области: Александрово-Гайский, Ивантеевский, Озинский, Перелюбский, Романовский, Самойловский, Турковский. Убежден, что эти меры поддержки в рамках принятой программы наряду с продолжающейся модернизацией лечебных учреждений, в том числе расположенных и в отдаленных районах, их оснащением современным оборудованием, производимым ремонтом и возведением новых ФАПов в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Владимиром Путиным, помогут привлечь на село специалистов, преодолеть кадровый голод, обеспечить оказание качественной медицинской помощи на селе» - подчеркнул министр здравоохранения Саратовской области Олег Кости