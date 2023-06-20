Специалисты центра соцобслуживания Краснокутского района проводят выездные занятия в районной больнице

просмотров: 126

В Краснокутском центре социального обслуживания специалисты, проводящие занятия в Школе восстановления «Шаг за шагом», каждый вторник и четверг выезжают с оборудованием в терапевтическое отделение районной больницы. Там они занимаются с получателями услуг, которым требуется реабилитация в процессе лечения или после перенесенного заболевания.«Занятия в школе восстановления «Шаг за шагом» на первый взгляд кажутся простыми, однако именно регулярное их выполнение приносит видимые результаты, а также помогает больным улучшать и восстанавливать функции организма. Пожилые люди укрепляют свое здоровье, а значит, могут сами себя обслуживать и быть самостоятельными», - прокомментировала специалист по социальной работе Краснокутского центра социального обслуживания Наталья Воропаева.Напомним, социальная технология школа восстановления «Шаг за шагом» реализуется в рамках национального проекта «Демография». К концу текущего года технология будет доступна получателям услуг 34 районных центров соцобслуживания. К концу 2024 года технология будет работать во всех учреждениях социального обслуживания области.