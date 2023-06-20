Воспитанники школы-интерната Хвалынска попробовали себя в роли архитекторов виртуальной реальности

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Так, ученики 7–9 классов школы-интерната города Хвалынска попробовали себя в роли архитекторов виртуальной реальности, узнали о новых направлениях в развитии VR-технологий и их применении на практике.Отметим, что с 1 сентября 2023 года в школах с 6-го класса будет запущена единая модель профориентации школьников, ядром которой станет проект «Билет в будущее». Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме.Региональным оператором проекта в Саратовской области Саратовский областной институт развития образования.