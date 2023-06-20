Восемь промышленных предприятий планируется построить и модернизировать в Саратовской области

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Компания ООО «Осинт» планирует построить завод по переработке шламов вискозного производства и зольных калийсодержащих отходов. Из них предполагается производить кормовую добавку – цинковый купорос. Объём инвестиций – 1 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест.Завод «Нефтегазооборудование» - российский лидер по выпуску газораспределительных станций и сопутствующего оснащения. Предприятие планирует вложить в своё развитие 2,5 млрд рублей, создать 750 рабочих мест.В Саратове ожидается строительство нового резервуарного завода «РИТМ». Здесь планируется выпускать ёмкости для нефтехимической, топливной, добывающей и других отраслей промышленности. Объём инвестиций – 1,5 млрд рублей, это позволит создать 120 рабочих мест.Продолжается реализация инвестпроектов на металлургическом заводе в г. Балаково. К 2024 году планируется построить грузовой порт (сумма инвестиций более 1,4 млрд рублей), а также увеличить инвестиции для проекта создания комплекса универсального прокатного стана. Общая сумма капиталовложений в данный проект составит более 50 млрд рублей.Компания ПАО «ФосАгро» готова вложить 10,2 млрд рублей в развитие производственных мощностей в Балаковском филиале АО «Апатит».Подписано соглашение с нефтегазовой компанией «Диалл Альянс». Целью проекта является рост добычи нефти и газа в Саратовской области за счет вовлечения в эксплуатацию Павловского, Непряхинского и Липовского месторождений. Планируемый объём инвестиций – 6,5 млрд рублей.Ещё один проект по добыче газа планирует реализовать компания ООО «Артамира». Предполагается разработка и обустройство месторождений Таволожского лицензионного участка Саратовской области. Объём инвестиций – 2,5 млрд рублей.Компания «Юнигрин» планирует построить солнечную электростанцию в Александрово-Гайском районе. Её предварительная мощность может составить 72 МВт, окончательная станет известна по итогам проектирования объекта. Инвестиции могут достигнуть 5 млрд рублей.