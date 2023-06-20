На территории Ртищевского района прошли межрегиональные учения

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В мероприятии приняли участие государственная ветеринарная служба Саратовской области во главе с начальником управления ветеринарии Алексеем Балалаевым, а также региональные ветслужбы Тамбовской и Пензенской областей. Кроме того, в учениях приняли участие министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов, руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Алексей Частов, представители органов местного самоуправления и федеральных структур (Роспотребнадзор, МЧС, МВД).«Учитывая, что основным источником инфекции гриппа птиц является дикие перелетные птицы, мы сегодня должны отработать в рамках легенды учений практические действия по ликвидации условного природного трансграничного очага этой инфекции, возникшего на сопредельных территориях Саратовской, Пензенской и Тамбовской областей», - уточнил начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.Согласно сценарию, по «горячей линии» регионального управления ветеринарии поступило сообщение о выявлении трупов диких птиц на природной территории в районе села Молчаново Ртищевского района Саратовской области. На место оперативно выехали специалисты Ртищевской ветеринарной станции для уточнения ситуации, отбора проб патологического материала и доставки их в лабораторию для исследования на грипп птиц. После подтверждения диагноза началась отработка комплекса мер по ликвидации очага инфекции: выставлен круглосуточный ветеринарно-полицейский пост, установлены дезбарьеры, перекрывающие дороги из эпизоотического очага, выставлен шлагбаум, установлены предупредительные аншлаги, условно перепаханы второстепенные проселочные дороги. На месте предполагаемого эпизоотического очага развернута пароформалиновая камера. Проведено уничтожение павших птиц, а также мероприятия по дезинфекции объектов и территорий. Для этого были развернуты группы по диагностике, дезинфекции, вакцинации и обеспечению пропускного режима.Кроме того, в ходе тренировки состоялся показ техники, участвующей в ликвидации очагов инфекции. «Учебная тренировка показывает, что государственная ветеринарная служба Саратовской области имеет достаточные резервы спецтехники, оборудования, технических средств для оперативного реагирования. А как показывает практика, именно оперативное реагирование в случае вспышки инфекции является решающим фактором в недопущении ее дальнейшего распространения», - подчеркнул Алексей Балалаев.Подводя итоги учений, Алексей Частов отметил, что все участники тактико-специальных учений сработали показательно, весь механизм отработан правильно.Проведенные учения показали готовность федеральных и региональных органов власти к проведению всех необходимых мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага инфекции и взаимодействию при возникновении чрезвычайных ситуаций.