Саратовская область отправила гуманитарный груз в подшефный район
Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район очередную партию гуманитарной помощи весом порядка 8 тонн.
Колонну доставили до места сотрудники Областной службы спасения.
В составе груза – необходимые инструменты, стеклопакеты, строительные материалы для восстановления инфраструктуры, оборудование для открывшегося в Сватовском районе МФЦ.
Колонну доставили до места сотрудники Областной службы спасения.
В составе груза – необходимые инструменты, стеклопакеты, строительные материалы для восстановления инфраструктуры, оборудование для открывшегося в Сватовском районе МФЦ.