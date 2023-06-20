20 июня 2023 ВТОРНИК
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18:00 | 19 июня
Специалисты центра соцобслуживания Краснокутского района проводят выездные занятия в районной больнице
17:00 | 19 июня
Воспитанники школы-интерната Хвалынска попробовали себя в роли архитекторов виртуальной реальности
16:01 | 19 июня
Восемь промышленных предприятий планируется построить и модернизировать в Саратовской области
15:04 | 19 июня
На территории Ртищевского района прошли межрегиональные учения
14:10 | 19 июня
Саратовская область отправила гуманитарный груз в подшефный район
13:03 | 19 июня
В этом году фестиваль «Укек» планируют провести на историческом месте
12:02 | 19 июня
Сельхозтоваропроизводителей региона приглашают на День поля Агрополигона «Приволжье» в Саратовскую область
11:03 | 19 июня
В поселке Модин увековечили имя Руслана Габдришева – участника специальной военной операции
10:00 | 19 июня
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09:04 | 19 июня
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Саратовская область отправила гуманитарный груз в подшефный район

Новости
Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район очередную партию гуманитарной помощи весом порядка 8 тонн.

Колонну доставили до места сотрудники Областной службы спасения.

В составе груза – необходимые инструменты, стеклопакеты, строительные материалы для восстановления инфраструктуры, оборудование для открывшегося в Сватовском районе МФЦ.