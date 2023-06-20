В этом году фестиваль «Укек» планируют провести на историческом месте

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— Проведение 12-го Фестиваля археологии и реконструкции «Укек» запланировано в 2023 году на привычном для всех месте — рядом с микрорайоном Увек в Заводском районе Саратова. Возвращения на историческую площадку мы ждали три года. Сейчас вся команда готовится провести мероприятие в прежнем формате, полюбившемся саратовцам и гостям нашего региона, — рассказал организатор фестиваля, руководитель археологических экспедиций на Увекском городище, директор саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин.В 2023 году фестиваль планируется провести 9 сентября в рамках реализации «Проекта Укек: наша земля — наша история» при поддержке Фонда президентских грантов, при участии министерства культуры Саратовской области, администрации Саратова, Исторического парка «Россия — Моя история». Фестиваль традиционно будет включать в себя три площадки: развлекательную, археологическую, историческую.В июне открылся набор в команду волонтеров на фестиваль «Укек-2023». Чтобы стать волонтером, необходимо написать в личные сообщения куратору «Волонтерского корпуса Укека» - https://vk.com/annkashnikovaПодробная программа фестиваля с расписанием будет доступна на сайте https://ukekfest.ru/.