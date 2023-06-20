Сельхозтоваропроизводителей региона приглашают на День поля Агрополигона «Приволжье» в Саратовскую область

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В этом году День Поля на Агрополигоне «Приволжье» пройдет в расширенном формате. В параллельном режиме участники смогут рассматривать сорта сразу пяти культур, технологии, общаться с представителями компаний.В режиме нон-стоп будут идти мероприятия деловой программы: интересная аналитика по трендам отрасли и ценовым перспективам, встречи с популярными экспертами – блогерами, секреты успеха от самых успешных предприятий.По окончании деловой программы и осмотров желающие смогут отдохнуть в формате агробизнес-экскурсии в сады интенсивного типа или старинную усадьбу 18 века.Участие в Дне Поля бесплатное, необходима регистрация. Подробности и ссылка на регистрацию – в новостной ленте минсельхоза области https://www.minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=12258.