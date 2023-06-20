Свыше 50 миллиардов рублей - сумма саратовских контрактов

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"Инвесторы готовы развивать отрасли тяжелой промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. Это и создание новых, и модернизация уже действующих предприятий. Саратовская делегация поработала продуктивно - подписано соглашений на сумму – 50,5 миллиарда рублей – это чуть больше, чем по итогам прошлого форума", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.В Саратовской области, благодаря реализации проектов, появится более 2 тысяч рабочих мест.