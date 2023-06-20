Игорь Комаров положительно оценил работу Саратовской области на ПМЭФ-2023

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Перед заседанием в рамках форума полномочный представитель посетил выставку автомобилей АО «АвтоВАЗ», где президент и генеральный директор предприятия Максим Соколов представил новую модель Lada Aura. Игорь Комаров осмотрел стенды 6 регионов ПФО: Саратовской и Самарской областей, Татарстана, Пермского края, Нижегородской области и Башкортостана.На стенде Саратовской области представители региона рассказали полпреду об основных результатах проходящего ПМЭФ-2023 - проинформировали о ходе реализации двух уже реализуемых проектов, находящихся на контроле заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, куратора ПФО. Это развитие металлургического комплекса – масштабный проект «Новосталь - М» и строительство крупнейшего Центра обработки данных Сбербанка в Балаковском районе. Игорь Комаров принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве Правительства Саратовской области с партнерами и инвесторами, в том числе соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии региона с Аналитическим центром при Правительстве РФ. По итогам посещения стенда полномочный представитель Президента в ПФО положительно оценил работу региона на ПМЭФ-2023 и взаимодействие с инвесторами в целом, пожелал не сбавлять темпы развития.За время работы Форума регионы ПФО подписали более 160 соглашений. В их числе одно международное – о развитии торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предпринимателями Саратовской области и бизнесом Китайской Народной Республики.