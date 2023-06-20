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Благодаря нацпроекту «Культура» в Красноармейском районе возрождаются сельские Дома культуры

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В рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Доме культуры с. Каменка Красноармейского района проводится долгожданный ремонт.

Благодаря нацпроекту «Культура» в Красноармейском районе возрождаются сельские Дома культуры

Красноармейский район уже 5 лет активно участвует во всех мероприятиях нацпроекта «Культура». В 2019 году здесь были открыты виртуальный концертный зал и модернизированный кинозал «Глобус». В 2021 году проведены работы по капитальному ремонту Нижне-Банновского сельского Дома культуры.

В 2022 году в рамках национального проекта капитально отремонтирован еще один объект культуры - Каменский поселковый Дом культуры. За минувший год жители села по достоинству оценили проведенные ремонтные работы, а мероприятия, проведенные в оснащенном новым оборудованием зрительном зале, подарили много положительных эмоций.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2019-2022 годах прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования по различным направлениям деятельности 54 работника учреждений культуры Красноармейского района. А с начала 2023 года повысили квалификацию уже 3 человека, получив соответствующие удостоверения.

- В этом году мы продолжаем работу по всем направлениям нацпроекта «Культура»: ремонтируем, оснащаем и модернизируем культурно-досуговые учреждения, библиотеки, повышаем квалификацию наших специалистов, – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В каждом населенном пункте должны быть достойные условия, чтобы жители могли получить действительно качественный культурный досуг, а дети имели возможность творчески развиваться. Обновленные учреждения составляют базу для повышения качества и разнообразия культурной жизни в сельской местности. Поэтому их модернизация для сохранения и развития культуры региона – одна из приоритетных задач.