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Саратовчанок позвали на военную службу

Новости
Саратовчанок позвали на военную службу


В Саратовской области идет формирование новых именных подразделений, а также доукомплектование действующих воинских частей. Контракт вправе заключить граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью.

В пункте отбора на военную службу по контракту напомнили, что претендовать на заключение контракта могут не только мужчины, но и женщины. Так, согласно п.4 ст.8 Указа Президента России № 1237 от 16.09.1999 граждане женского пола могут быть приняты на военную службу по контракту только при наличии вакантных должностей, которые могут замещаться лицами женского пола. При этом перечень специальностей, которые могут занять граждане женского пола, утверждается Министерством обороны РФ.

«В целом, условия отбора на военную службу по контракту для девушек и мужчин аналогичны. В Саратовской области среди девушек наиболее востребованы военные профессии медицинских работников, медицинских сестер и фельдшеров. На самом деле, список специальностей гораздо шире, но женщины могут быть приняты на военную службу по контракту только при наличии вакантной должности», - рассказали в пункте отбора на военную службу.

Напомним, по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту возможно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда), г.Саратова по адресу: г.Саратов, ул.Буровая, д.36, контактный телефон 8 (8452) 38-19-20, либо в районные военные комиссариаты и пункты информирования граждан в муниципальных районах Саратовской области.