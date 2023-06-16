«Саратовским страданиям» - 20 лет

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Это единственный в мире фестиваль в таком жанре (название - ироничная актуализация жанра местных частушек-страданий). В этом году на фестиваль уже прислано более 2200 заявок из 84 стран мира. Третий год «Саратовские страдания» будут проходить при финансовой поддержке не только саратовского министерства культуры, но и Министерства культуры РФ.Тематика юбилейного фестиваля сфокусирована, прежде всего, на молодом кино и кино о молодых. Число «20» определит количество фильмов в каждой из программ, количество фестивальных площадок, количество мероприятий деловой и культурной программ. Будет организована ретроспектива «20 лучших фильмов фестиваля за 20 лет». Фильмом открытия станет кинолента М. Хуциева и Г. Шпаликова «Мне двадцать лет» (1965, Специальная премия жюри в Венеции). История трансформации этого кино из «Заставы Ильича» в «Мне двадцать лет» и обратно – уникальный фон для осмысленияиконкретной кинофестивальной практики в провинциальном городе с огромной студенческой аудиторией (больше 70 тысяч человек в 41 учебном заведении), а также традиций и экспериментов в жанре мелодрамы на стыке документального и игрового кино (как это было у Хуциева). «Лирический роман» периода «оттепели» прорастает в наши дни похожими смыслами. Разомкнутость миров отцов и детей. Мотивации подлинные и мнимые. Диалектика искушения и символы веры…Основные показы состоятся в Доме кино, параллельно фильмы конкурсных и внеконкурсных программ зрители смогут посмотреть в ДК «Россия», Саратовском областном доме работников искусств, Летнем кинотеатре на Набережной Космонавтов, Институте филологии и журналистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратовской государственной юридической академии, а также на киноплощадках сельских районов области.