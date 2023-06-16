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В Городских просторах строится школа на 825 мест

Новости

Микрорайон Городские просторы в Саратове – яркий пример комплексной застройки территории. Здесь уже работают два детских сада, детская и взрослая поликлиники. В январе было принято решение о строительстве здесь школы.

В Городских просторах строится школа на 825 мест

"Благодаря нацпроекту «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, к 1 сентября 2024 года здесь появится современный учебный центр с бассейном, двумя спортзалами, культурно-досуговыми зонами.

Сейчас работы на начальной стадии – подготавливается свайное поле. Подрядчик взял на себя обязательство в этом году построить здание школы, установить окна, подключить отопление, чтобы зимой заниматься отделкой. Поэтому важно уже сейчас привлекать к процессу общественность, родителей будущих учеников, чтобы вместе подобрать цвета для фасада, коридоров, кабинетов, обсудить благоустройство территории. Предстоит большая совместная работа.

Молодой микрорайон активно развивается, поэтому школа здесь необходима. Она полностью закроет потребность в учебных местах. Важно, что школа будет работать в одну смену. Это задача, которую ставит наш Президент", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.