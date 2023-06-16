Инвестиционная карта и инвестиционный портал области отмечены среди лучших в России

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По выполнению показателей инвестпортала Саратовская область вошла в число «отличников». Успешным примером специалисты отметили новостной раздел – здесь продемонстрирован рост на 4% по сравнению с предыдущим годом.Высокая степень проработанности и у инвесткарты области. При этом эксперты подчеркнули, что лишь 37% пилотных регионов имеют качественную карту.«Наш регион стал одним из лучших по отображению объектов инженерной инфраструктуры на инвесткарте – показатель вырос на 21%. Будем прорабатывать и остальные критерии. Также сейчас идет модернизация инвестпортала, который станет еще понятнее и информативнее для пользователей», - прокомментировал министр инвестиционной политики Александр Марченко.