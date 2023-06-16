16 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 16 июня
«Саратовским страданиям» - 20 лет
17:05 | 16 июня
В Городских просторах строится школа на 825 мест
16:01 | 16 июня
Саратовчанок позвали на военную службу
16:00 | 16 июня
Инвестиционная карта и инвестиционный портал области отмечены среди лучших в России
15:02 | 16 июня
Результаты ЕГЭ-2023 основного периода: в Саратовской области увеличилось количество 100-балльников
14:00 | 16 июня
На Петербургском международном экономическом форуме Газпромбанк и Саратовская область заключили соглашение о сотрудничестве
13:01 | 16 июня
Саратовский «Протон» представил новых игроков
12:03 | 16 июня
Саратовский форум собрал руководителей детских садов 40 районов области
11:31 | 16 июня
Объявлено о начале трехстороннего сотрудничества Минпромторга РФ, METEOR Lift и НПП ИТЭЛМА
11:03 | 16 июня
Государственная поддержка бизнеса привлечет в экономику частные инвестиции
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Инвестиционная карта и инвестиционный портал области отмечены среди лучших в России

Новости


На общем собрании членов Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, прошедшем в рамках ПМЭФ, подвели итоги анализа инвестиционных порталов и карт регионов.

Инвестиционная карта и инвестиционный портал области отмечены среди лучших в России

По выполнению показателей инвестпортала Саратовская область вошла в число «отличников». Успешным примером специалисты отметили новостной раздел – здесь продемонстрирован рост на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Высокая степень проработанности и у инвесткарты области. При этом эксперты подчеркнули, что лишь 37% пилотных регионов имеют качественную карту.

«Наш регион стал одним из лучших по отображению объектов инженерной инфраструктуры на инвесткарте – показатель вырос на 21%. Будем прорабатывать и остальные критерии. Также сейчас идет модернизация инвестпортала, который станет еще понятнее и информативнее для пользователей», - прокомментировал министр инвестиционной политики Александр Марченко.