16 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 16 июня
«Саратовским страданиям» - 20 лет
17:05 | 16 июня
В Городских просторах строится школа на 825 мест
16:01 | 16 июня
Саратовчанок позвали на военную службу
16:00 | 16 июня
Инвестиционная карта и инвестиционный портал области отмечены среди лучших в России
15:02 | 16 июня
Результаты ЕГЭ-2023 основного периода: в Саратовской области увеличилось количество 100-балльников
14:00 | 16 июня
На Петербургском международном экономическом форуме Газпромбанк и Саратовская область заключили соглашение о сотрудничестве
13:01 | 16 июня
Саратовский «Протон» представил новых игроков
12:03 | 16 июня
Саратовский форум собрал руководителей детских садов 40 районов области
11:31 | 16 июня
Объявлено о начале трехстороннего сотрудничества Минпромторга РФ, METEOR Lift и НПП ИТЭЛМА
11:03 | 16 июня
Государственная поддержка бизнеса привлечет в экономику частные инвестиции
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Результаты ЕГЭ-2023 основного периода: в Саратовской области увеличилось количество 100-балльников

Новости

Основной период единого государственного экзамена 2023 года подходит к завершению. В последние дни стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.

В регионе 41 выпускник получил 100 баллов по русскому языку - это ученики Балаковского, Энгельсского, Ртищевского, Петровского, Новоузенского, Балашовского районов и города Саратова.

Профильную математику на высший балл сдали 9 выпускников, обучающихся в Физико-техническом лицее №1, Лицее математики и информатики и школе № 43 имени В. Ф. Маргелова г. Саратова.

В Саратовской области появилась выпускница, которой удалось сдать сразу два предмета, русский язык и литературу, на 100 баллов – это Алена Лапшова, ученица гимназии №2 города Саратова.

«Я стремилась к максимальному результату 2 года, делала большой упор на литературе, написании сочинений, с чем мне очень помог мой учитель русского языка и литературы Виктория Ивановна Селезнева. С будущей профессией я пока не определилась, но уже абсолютно точно знаю, что свяжу свою жизнь с филологией и лингвистикой», - рассказала Анна Лапшова.

Напомним, в регионе за основной период ЕГЭ-2023 уже 71 стобалльный результат: 10 выпускников сдали экзамен на максимальный балл по литературе, 11 – по химии, 41 - по русскому языку и 9 - по профильной математике.

16, 17 июня 2023 года выпускникам региона предстоит сдать ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»), а 19 и 20 июня – информатику. Основной период ЕГЭ-2023 завершится 1 июля после резервных сроков.