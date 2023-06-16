На Петербургском международном экономическом форуме Газпромбанк и Саратовская область заключили соглашение о сотрудничестве

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Соглашение предусматривает взаимодействие при решении приоритетных задач социально-экономического развития Саратовской области, укреплении экономического и промышленного потенциала региона, реализации инвестиционных программ и проектов, обеспечении населения и субъектов предпринимательства широким спектром высококачественных банковских услуг.- Мы планируем совместную реализацию ключевых региональных проектов и программ, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, содействие развитию банковского сектора Саратовской области. Но в фокусе нашего внимания не только крупные проекты, но и востребованные компаниями и населением области самые современные финансовые продукты и услуги, – отметил Алексей Белоус.