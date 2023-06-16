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Саратовский форум собрал руководителей детских садов 40 районов области

Новости


Вчера в гимназии № 7 состоялось пленарное заседание форума «Управление детским садом: современные реалии, трансформация и прогрессия», который собрал 600 заведующих детскими садами.
Саратовский форум собрал руководителей детских садов 40 районов области

«Сегодня мы собрали заведующих дошкольными образовательными учреждениями из всех 40 муниципальных районов области. Дошкольное образование является частью общего образования, но, к сожалению, вопросы содержательного процесса оставались в стороне. В Год педагога и наставника мы впервые в истории саратовского образования проводим такой форум, на котором наши заведующие получат возможность услышать представителей Министерства Просвещения Российской Федерации, его профильных институтов. Особое внимание уделим вопросам содержания дошкольного образования», - рассказал заместитель председателя правительства - министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

Почетными гостями форума стали представители Министерства просвещения России, Правительства Саратовской области, областной Думы, члены Общественной палаты.

Заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Наталья Костюк рассказала об изменениях содержания нормативно-правовых документов для системы дошкольного образования: «Безусловно, сегодняшний форум является тем шагом, элементом, который позволит пересмотреть или осмыслить направления деятельности, которыми занимается образовательная организация. Сегодня очень многие процессы касаются, прежде всего, изменений содержания тех нормативно-правовых документов, которые вступили в силу. Появилась единая федеральная образовательная программа дошкольного образования. Форум поможет руководителям конкретизировать те приоритетные направления, которые важны не только для самих руководителей, но и прежде всего для семьи».

Участники форума обсудили тенденции и перспективы российского образования, формирование единого образовательного пространства, а также обновление содержания дошкольного образования.