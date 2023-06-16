Саратовский форум собрал руководителей детских садов 40 районов области

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«Сегодня мы собрали заведующих дошкольными образовательными учреждениями из всех 40 муниципальных районов области. Дошкольное образование является частью общего образования, но, к сожалению, вопросы содержательного процесса оставались в стороне. В Год педагога и наставника мы впервые в истории саратовского образования проводим такой форум, на котором наши заведующие получат возможность услышать представителей Министерства Просвещения Российской Федерации, его профильных институтов. Особое внимание уделим вопросам содержания дошкольного образования», - рассказал заместитель председателя правительства - министр образования Саратовской области Михаил Орлов.Почетными гостями форума стали представители Министерства просвещения России, Правительства Саратовской области, областной Думы, члены Общественной палаты.Заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Наталья Костюк рассказала об изменениях содержания нормативно-правовых документов для системы дошкольного образования: «Безусловно, сегодняшний форум является тем шагом, элементом, который позволит пересмотреть или осмыслить направления деятельности, которыми занимается образовательная организация. Сегодня очень многие процессы касаются, прежде всего, изменений содержания тех нормативно-правовых документов, которые вступили в силу. Появилась единая федеральная образовательная программа дошкольного образования. Форум поможет руководителям конкретизировать те приоритетные направления, которые важны не только для самих руководителей, но и прежде всего для семьи».Участники форума обсудили тенденции и перспективы российского образования, формирование единого образовательного пространства, а также обновление содержания дошкольного образования.