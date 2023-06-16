Государственная поддержка бизнеса привлечет в экономику частные инвестиции

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В числе спикеров – министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Максим Топилин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Как отметили эксперты, ключевой задачей для России является привлечение частных инвестиций в национальную экономику. Для этого государство должно принимать меры, способствующие поддержке бизнеса, а институты взаимодействия с инвесторами использовать наиболее успешные практики.В ходе встречи участники обсуждали, насколько сегодня российские регионы подготовлены к масштабным капиталовложениям, эффективность СЗПК как механизма поддержки новых инвестиционных проектов, дальнейшие планы по раскрытию инвестиционного потенциала отечественного бизнеса и т.д.«В регионе большое внимание уделяется созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Внедрен Региональный инвестиционный стандарт, систематизирующий работу по привлечению инвесторов. Также разработана необходимая нормативная правовая база для заключения СЗПК, дающего инвесторам гарантии стабильности. Планируем в скором времени сформировать уже готовые заявки и активно продвигать данный механизм», - рассказал министр Александр Марченко.