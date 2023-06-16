В школе Пугачевского района открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО

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В минувшую среду, 14 июня, в Пугачевском районе в школе села Рахмановка прошла церемония открытия мемориальной доски военному Дмитрию Белявскому, который принимал участие в специальной операции на Украине и являлся выпускником школы. Мужчина был награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом сообщил глава района Алексей Янин.Открывали мемориальную доску супруга и старший сын погибшего. Участники мероприятия возложили цветы."Нужно помнить и чтить тех, кто, не жалея своей жизни, завоевывает свободу и счастье для нынешних и будущих поколений, имена героев, отдавших свою жизнь за наше настоящее и будущее", - подчеркнул Янин.