В школе Пугачевского района открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО
Право открыть мемориальную доску предоставили супруге и старшему сыну погибшего военного.
В минувшую среду, 14 июня, в Пугачевском районе в школе села Рахмановка прошла церемония открытия мемориальной доски военному Дмитрию Белявскому, который принимал участие в специальной операции на Украине и являлся выпускником школы. Мужчина был награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом сообщил глава района Алексей Янин.
Открывали мемориальную доску супруга и старший сын погибшего. Участники мероприятия возложили цветы.
"Нужно помнить и чтить тех, кто, не жалея своей жизни, завоевывает свободу и счастье для нынешних и будущих поколений, имена героев, отдавших свою жизнь за наше настоящее и будущее", - подчеркнул Янин.