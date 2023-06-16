Саратовцев приглашают на выставку "Лики света"

просмотров: 131

Тема выставки отражает множество граней бесконечно нежного и светоносного творчества Светланы Лопуховой. В экспозицию вошли живописные и графические работы, созданные в самый плодотворный и важный для художницы период её творчества – с 2000-х годов.В 2000 году Светлана Станиславовна пришла в студию саратовского художника Владимира Мошникова. Это событие стало одним из самых важных в творческой жизни автора. Наставничество В. Мошникова, вдохновляющее художественное сообщество круга единомышленников, и, конечно, ежегодное участие в Хвалынских пленерах невероятно обогатили культурный кругозор и стали той благоприятной средой, в которой всё с большей силой активизировался и проявлялся талант художницы.Хвалынск – не только место силы для Светланы Лопуховой, но любимая натура для пейзажного творчества. В экспозиции представлены как яркие живописные пейзажи, так и тонкие, нежные пастели с видами Хвалынска и ставшей для автора родной Саратовской земли. Одухотворённые, фантазийные пейзажи Светланы Станиславовны переносят зрителя в мир благоговейного покоя и красоты.Важная для автора тема, отражённая в экспозиции выставки «Лики света» - Евангельские сюжеты. Наполненные символизмом и собственными интерпретациями, пронизанные духовным светом произведения несут идею чистоты и христианской любви.Свет, любовь и тонкая натура художницы отражается во всех работах Светланы Станиславовны Лопуховой, в каком бы жанре не было создано произведение. Не только пейзажи, композиции на библейские сюжеты, но и натюрморты, портреты, автопортреты, графические эксперименты и зарисовки, представленные на выставке – всё это лики и грани мерцающего духовным светом таланта Светланы Лопуховой.