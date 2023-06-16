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Саратовцев приглашают на выставку "Лики света"

Новости / Культура
Сегодня, 16 июня, в 17:00 в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева (Радищева, 41) открывается выставка произведений саратовской художницы Светланы Лопуховой «Лики света».
Саратовцев приглашают на выставку "Лики света"

Тема выставки отражает множество граней бесконечно нежного и светоносного творчества Светланы Лопуховой. В экспозицию вошли живописные и графические работы, созданные в самый плодотворный и важный для художницы период её творчества – с 2000-х годов.
В 2000 году Светлана Станиславовна пришла в студию саратовского художника Владимира Мошникова. Это событие стало одним из самых важных в творческой жизни автора. Наставничество В. Мошникова, вдохновляющее художественное сообщество круга единомышленников, и, конечно, ежегодное участие в Хвалынских пленерах невероятно обогатили культурный кругозор и стали той благоприятной средой, в которой всё с большей силой активизировался и проявлялся талант художницы.

Хвалынск – не только место силы для Светланы Лопуховой, но любимая натура для пейзажного творчества. В экспозиции представлены как яркие живописные пейзажи, так и тонкие, нежные пастели с видами Хвалынска и ставшей для автора родной Саратовской земли. Одухотворённые, фантазийные пейзажи Светланы Станиславовны переносят зрителя в мир благоговейного покоя и красоты.

Важная для автора тема, отражённая в экспозиции выставки «Лики света» - Евангельские сюжеты. Наполненные символизмом и собственными интерпретациями, пронизанные духовным светом произведения несут идею чистоты и христианской любви.

Свет, любовь и тонкая натура художницы отражается во всех работах Светланы Станиславовны Лопуховой, в каком бы жанре не было создано произведение. Не только пейзажи, композиции на библейские сюжеты, но и натюрморты, портреты, автопортреты, графические эксперименты и зарисовки, представленные на выставке – всё это лики и грани мерцающего духовным светом таланта Светланы Лопуховой.