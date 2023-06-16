16 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
23:04 | 15 июня
Приз Фонда Юрия Лужкова на фестивале экстремального спорта The BOWL получили два спортсмена
18:00 | 15 июня
Саратовские производители расширят рынки сбыта продукции животноводства
17:00 | 15 июня
Командиру 99-го Саратовского полка вручили знамя Бессмертного полка России
16:03 | 15 июня
Госжилинспекцией объявлено 49 предостережений ресурсоснабжающим организациям
15:02 | 15 июня
Саратовская область получит более 760 млн рублей на развитие мелиорации
14:01 | 15 июня
Участников школьных лесничеств Саратовской области приглашают на съезд в Москву
13:04 | 15 июня
На ПМЭФ обсудили применение офсетных контрактов для привлечения инвестиций
12:00 | 15 июня
Новое приложение поможет саратовским школьникам выбрать профессию
11:04 | 15 июня
В Год педагога и наставника в регионе проходит первый форум руководителей детских садов
10:00 | 15 июня
Выставочный стенд Саратовской области на ПМЭФ-2023 стал обновленной площадкой для презентации региона
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские производители расширят рынки сбыта продукции животноводства

Новости

Губернатором области Романом Бусаргиным перед ветеринарной службой ставилась задача совместно с министерством сельского хозяйства области и Россельхознадзором принять исчерпывающие меры к повышению статуса Саратовской области по ящуру.

Проделанная регионом работа получила положительную оценку центрального аппарата Россельхознадзора, решением которого с 9 июня 2023 года Саратовской области был присвоен статус региона «благополучного с вакцинацией до признания МЭБ». Данное решение позволит снять ряд ограничений для бизнеса и в целом экономики региона.

Напомним, с января 2022 года Саратовская область утратила указанный статус в связи с осложнением эпизоотической ситуации по ящуру в сопредельной Республике Казахстан, заносом инфекции на ряд территорий Российской Федерации, в частности официально подтвержденной Россельхознадзором нотифицицированной вспышки ящура в Оренбургской области. В результате Саратовской области (и еще 9 приграничным регионам) статус по ящуру был изменен на «неблагополучный с вакцинацией до признания МЭБ». Этот статус внес существенные экономические ограничения хозяйственной деятельности для саратовских сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства и переработки продукции животноводства.

Новый полученный статус позволит снять часть ограничений на вывоз животноводческих товаров, откроет многие рынки сбыта продукции, племенных ресурсов, товарных животных в благополучных по ящуру регионах страны, что благоприятно отразится на экономической ситуации и инвестиционной привлекательности Саратовской области в целом.

Генеральный директор Агрокомплекса Калининский Александр Никаноров комментирует ситуацию следующим образом. «В период действия ограничений по ящуру свинокомплекс оказался в тяжелой экономический ситуации. Мы не могли реализовать за пределы региона ни живых свиней, даже на убой, ни значительную ассортиментную линейку продукции. Практически все субпродукты попадали под ограничения, и из-за невозможности реализации их попросту сжигали. Нереализованная продукция кроме того накапливалась на складах, затоваривалась, занимала значительный объем в холодильных камерах, выводя их из планового производственного оборота, увеличивая расход электроэнергии. Теперь, с изменением статуса, мы сможем реализовать живых свиней и всю продукцию свиноводства в другие регионы. Освободятся вынужденно загруженные холодильные камеры и сократятся дополнительные расходы энергоресурсов, что положительно отразится на производственной деятельности и экономической ситуации предприятия», - отметил представитель отрасли.