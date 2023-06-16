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Командиру 99-го Саратовского полка вручили знамя Бессмертного полка России

Новости
В минувшие выходные из зоны СВО в Саратов вернулась автоколонна во главе с Героем Российской Федерации, председателем комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы Александром Янкловичем. Бойцам в отвезли собранную жителями Саратовской области гуманитарную помощь.

Командиру 99-го Саратовского полка вручили знамя Бессмертного полка России


В состав гуманитарной помощи вошли медикаменты, необходимое обмундирование, средства личной гигиены, теплая одежда, строительные материалы, а также письма, написанные школьниками.

Также во время поездки в зону проведения специальной военной операции бойцам 99-го Саратовского полка вручили знамя Бессмертного полка России. Символ общественного движения в торжественной обстановке передал региональный руководитель исполкома по Саратовской области Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», участник специальной военной операции Андрей Бердников.

В настоящее время в штабе Саратовской региональной общественной организации «Саратовская Ассоциация Героев» ведется сбор новой партии гуманитарной помощи.