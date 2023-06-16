16 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
23:04 | 15 июня
Приз Фонда Юрия Лужкова на фестивале экстремального спорта The BOWL получили два спортсмена
18:00 | 15 июня
Саратовские производители расширят рынки сбыта продукции животноводства
17:00 | 15 июня
Командиру 99-го Саратовского полка вручили знамя Бессмертного полка России
16:03 | 15 июня
Госжилинспекцией объявлено 49 предостережений ресурсоснабжающим организациям
15:02 | 15 июня
Саратовская область получит более 760 млн рублей на развитие мелиорации
14:01 | 15 июня
Участников школьных лесничеств Саратовской области приглашают на съезд в Москву
13:04 | 15 июня
На ПМЭФ обсудили применение офсетных контрактов для привлечения инвестиций
12:00 | 15 июня
Новое приложение поможет саратовским школьникам выбрать профессию
11:04 | 15 июня
В Год педагога и наставника в регионе проходит первый форум руководителей детских садов
10:00 | 15 июня
Выставочный стенд Саратовской области на ПМЭФ-2023 стал обновленной площадкой для презентации региона
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Госжилинспекцией объявлено 49 предостережений ресурсоснабжающим организациям

Новости

По поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Госжилинспекцией объявляются предостережения ресурсоснабжающим организациям о недопустимости нарушения сроков отключения горячего водоснабжения.


По состоянию на 14 июня на территории региона от горячего водоснабжения отключено 679 домов, 558 домов расположены в Саратове, а 121 – в других населенных пунктах области. Причем в ряде домов превышен нормативный срок отключения горячего водоснабжения, рекомендуемый Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

«На сегодняшний день инспекцией объявлено 49 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Из них 35 предостережений объявлены ПАО «Т Плюс» в отношении 433 домов. Ресурсоснабжающей организацией исполнено 7 предостережений, оставшиеся необходимо исполнить до 23, 27, 28 и 29 июня. Вопрос восстановления подачи горячего водоснабжения и соблюдения организациями сроков проведения плановых работ сейчас является приоритетным. В случае неисполнения предостережений в отношении ресурсоснабжающих организаций будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с последующим привлечением к административной ответственности», - сообщил начальник инспекции Владимир Томашенцев.