Госжилинспекцией объявлено 49 предостережений ресурсоснабжающим организациям

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По состоянию на 14 июня на территории региона от горячего водоснабжения отключено 679 домов, 558 домов расположены в Саратове, а 121 – в других населенных пунктах области. Причем в ряде домов превышен нормативный срок отключения горячего водоснабжения, рекомендуемый Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.«На сегодняшний день инспекцией объявлено 49 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Из них 35 предостережений объявлены ПАО «Т Плюс» в отношении 433 домов. Ресурсоснабжающей организацией исполнено 7 предостережений, оставшиеся необходимо исполнить до 23, 27, 28 и 29 июня. Вопрос восстановления подачи горячего водоснабжения и соблюдения организациями сроков проведения плановых работ сейчас является приоритетным. В случае неисполнения предостережений в отношении ресурсоснабжающих организаций будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с последующим привлечением к административной ответственности», - сообщил начальник инспекции Владимир Томашенцев.