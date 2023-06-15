Саратовская область получит более 760 млн рублей на развитие мелиорации

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В 2023 году в Саратовской области планируется реализовать 16 проектов по этой программе. Это позволит ввести 6,3 тыс. га орошаемых земель в 14-ти районах области. Из них:-по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Экспорт продукции АПК» - 14 проектов на 6,2 тыс. га (федеральные средства - 754,9 млн. рублей).-по гидромелиоративным мероприятиям – 1 проект на 46,0 га (федеральные средства - 6,7 млн. рублей).-по культуртехническим мероприятиям – 1 проект на 86,8 га (федеральные средства – 2,3 млн. рублей).На сегодняшний день по нацпроекту «Экспорт АПК» субсидия уже предоставлена 6 сельхозпроизводителям по 11 проектам из Пугачевского, Турковского, Марковского, Краснопартизанского, Новобурасского, Перелюбского районов. Введенная площадь участков орошения составила 3,5 тыс. га.