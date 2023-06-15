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Участников школьных лесничеств Саратовской области приглашают на съезд в Москву

Новости


Школьников Саратовской области приглашают на VII Всероссийский съезд школьных лесничеств. Он пройдет с 25 по 29 сентября на базе оздоровительного комплекса «Левково» в селе Левково Пушкинского района Московской области.

Для регистрации каждому участнику необходимо заполнить форму, размещенную на сайте съезда (http://sletles23.ru).

Напоминаем, что в рамках соревновательной программы съезда ребята примут участие в реализации проекта по сохранению лесов, для педагогов организуется курс повышения квалификации с выдачей удостоверения государственного образца.

Заявки на участие принимают в срок до 30 августа на электронной почте e-mail: podrost_final@mail.ru. Также организаторы ждут одну статью от каждого субъекта РФ для представления опыта регионов по организации деятельности школьных лесничеств и публикации сборника к съезду.

Информацию о запланированных мероприятиях съезда разместят на официальном сайте Рослесхоза в разделе «Лесное образование» - «Школьные лесничества» - «Всероссийский съезд школьных лесничеств».

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-499-230-85-34; 8-495-953-88-62; e-mail: redkina.ea@rosleshoz.gov.ru, les.obr@rosleshoz.gov.ru.