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На ПМЭФ обсудили применение офсетных контрактов для привлечения инвестиций

Новости


Министр инвестиционной политики области Александр Марченко принял участие в заседании круглого стола «Межсубъектные офсетные контракты». Мероприятие организовано Правительством Москвы в рамках ПМЭФ.
На ПМЭФ обсудили применение офсетных контрактов для привлечения инвестиций

Открыл заседание и.о. директора Городского агентства управления инвестициями (г. Москва) Андрей Балук.

О развитии механизма офсетного контракта на примере Москвы рассказал Эмиль Петросян – заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Старший управляющий директор АНО «Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко выступил на тему «От системного планирования офсетных закупок в регионах к межсубъектным офсетным контрактам».

Также среди спикеров были представители Министерства финансов РФ, ФАС России, ФОМС, Правительства Тверской области, ЗАО «БИОКАД».

«Офсетные контракты – перспективный механизм привлечения инвестиций. Для региона они выгодны тем, что появляются новые производства, рабочие места, повышается налогооблагаемая база, а для инвестора обеспечивается долгосрочный рынок сбыта производимой продукции. Будем перенимать опыт Москвы и использовать данный инструмент в нашем регионе», - поделился министр инвестиционной политики Александр Марченко.