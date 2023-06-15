На ПМЭФ обсудили применение офсетных контрактов для привлечения инвестиций

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Открыл заседание и.о. директора Городского агентства управления инвестициями (г. Москва) Андрей Балук.О развитии механизма офсетного контракта на примере Москвы рассказал Эмиль Петросян – заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.Старший управляющий директор АНО «Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко выступил на тему «От системного планирования офсетных закупок в регионах к межсубъектным офсетным контрактам».Также среди спикеров были представители Министерства финансов РФ, ФАС России, ФОМС, Правительства Тверской области, ЗАО «БИОКАД».«Офсетные контракты – перспективный механизм привлечения инвестиций. Для региона они выгодны тем, что появляются новые производства, рабочие места, повышается налогооблагаемая база, а для инвестора обеспечивается долгосрочный рынок сбыта производимой продукции. Будем перенимать опыт Москвы и использовать данный инструмент в нашем регионе», - поделился министр инвестиционной политики Александр Марченко.