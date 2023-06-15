Новое приложение поможет саратовским школьникам выбрать профессию

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В бесплатное профориентационное приложение можно попасть по ссылке - https://profigrad.bvbinfo.ru/tinderСистема предлагает пользователям провести блиц-отбор профессий, оценивая их преимущества и перспективы, чтобы по первым признакам определить, подходит ли та или иная работа конкретно для них. Для изучения рынка труда доступно уже более 500 предложений: от врача, риелтора или фитнес-инструктора до биоинженера, MICE-менеджера, VR-дизайнера или игропедагога. Разработчики уточняют, что список профессий будет дополняться.С помощью нового приложения можно легко познакомиться как с отдельными профессиями, ранжируя их по названию, востребованности или уровню зарплаты, так и с целыми отраслями. Например, если подросток хочет работать в ИТ, или банковской сфере, но не знает, какие профессии эта сфера охватывает, он может оценить их разнообразие, выбрав нужную отрасль в настройках фильтра. 15 понравившихся профессий можно добавить в «Избранное» и изучить их подробнее: узнать, чем занимаются специалисты, где используется результат их работы, какие есть возможности для развития и карьерного роста, необходимый уровень образования.«Тиндер профессий» доступен на официальном сайте всероссийского проекта «Билет в будущее» - https://bvbinfo.ru/Региональная группа «Билет в будущее|Саратов» - https://vk.com/bvb_saratovПо материалам Фонда Гуманитарных проектов (федеральный оператор проекта «Билет в будущее»)_____________________________________________________________________________«Билет в будущее» — это проект по профориентации для школьников 6-11 классов, который входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Он помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Проект объединяет десятки тысяч наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту по профориентации школьников также привлекаются родители и педагоги обучающихся. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором проекта является Министерство просвещения РФ. Проект представлен в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе профессиональных образовательных организаций, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru. Региональным оператором проекта в Саратовской области является ГАУ ДПО «Саратовский Областной Институт Развития Образования». Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» является площадкой для проведения проекта в регионе с 2021 года. Местом проведения мультимедийной выставки-тестирования «Лаборатория будущего» во время каждого учебного года становится одна из экспозиций.